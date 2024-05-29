إرهابي يُسلم نفسه للسلطات العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، أن الإرهـابي "ملوكي سيد عمار" المدعو "عمر" سلم نفسه إلى السلطات العسكرية ببرج باجي مختار وبحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكميـة مـن الذخيـرة. في حين تم توقيف (06) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 22 إلى 28 ماي 2024، نشرت في موقع الوزارة، إنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 ماي 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني"، فقد سـلـم الإرهـابي "ملوكي سيد عمار" المدعو "عمر" نفسه إلى السلطات العسكرية ببرج باجي مختار وبحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكميـة مـن الذخيـرة، في حين تم توقيف (06) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

في سياق مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بجبل تمولقة، ولاية الشلف، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على الإرهابيين"قشقوش عبد القادر" المدعو "أبو جعفر" و"خلوفي عبد القادر"، واسترجعت مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، يضيف المصدر.