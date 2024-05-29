عرقاب يعرض خبرة الجزائر في مجال المحروقات بموزمبيق

بحث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إمكانيات نقل خبرات الجزائر في مجالات البحث والاستكشاف واستغلال المحروقات، مع وزير الاقتصاد والمالية الموزمبيقي إرنييستو ماكس تونيلا.

اللقاء الذي جرى أمس بحضور إطارات من الوزارة عرف بحث حالة خلاله الجانبان علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم، لاسيما فيما يخص تفعيل مخرجات زيارة الصداقة والعمل التي أجراها رئيس جمهورية موزمبيق، فيليب جاسينتو نيوسي إلى الجزائر يومي 28 و29 فيفري الماضي.

وناقش الطرفان، حسبما ما جاء في بيان وزارة الطاقة والمناجم، "الخبرة التي يمكن أن تقدمها الجزائر من حيث مجالات البحث والاستكشاف واستغلال المحروقات وتطوير الحقول وإنتاج ونقل الغاز، والغاز الطبيعي المسال والمواد البترولية"، مشيراً إلى أنّ عرقاب أكد "استعداد الجزائر لدعم جمهورية موزمبيق من خلال التكوين في مهن المحروقات ونقل درايتها وخبراتها في هذا المجال، لاسيما في إطار استراتيجية سوناطراك لتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية على غرار السوق الإفريقية".

كما سمحت المحادثات أيضاً بتحديد فرص التعاون الهامة في مجال إنتاج، نقل وتوزيع الكهرباء، صيانة الشبكة الكهربائية والتكوين، بالإضافة إلى التعاون وتبادل الخبرات في المجال المنجمي واستغلال الموارد المعدنية.

من جانبه، أعرب الوزير الموزمبيقي عن اهتمام بلاده بـ "تحديد مشاريع ملموسة للتعاون في ظلّ علاقات الصداقة المتينة التي طالما ميزت العلاقات القائمة بين البلدين"، كما أبدى رغبة بلاده في "الاستفادة من التجربة الجزائرية في عدة مجالات خاصة في مجال المحروقات، من خلال دراسة إمكانية تواجد سوناطراك بالموزمبيق لتطوير وتنمية قطاع المحروقات".