"الجزائر في حاجة إلى إعلام قوي ومؤثر"

أكد وزير الاتصال محمد لعقاب، اليوم الأربعاء، أن الجزائر في حاجة إلى إعلام قوي وفعّال خاصة وأن الإعلام العالمي قوي ومؤثر ويميل نحو التخصص.

وقال لعقاب في كلمته، خلال دورة تكوينية لفائدة أسرة الإعلام تخص تغطية الانتخابات الرئاسية المقبلة، تحت عنوان "الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية" بالتعاون مع المحكمة الدستورية، إنه سيتم تنظيم ورشات على مدار ثلاثة أيام حول التغطية الإعلامية المنصفة للانتخابات والأشكال المستحدثة للتعاطي مع الانتخابات، مشددا على أهمية إقامة دورات تكوينية متخصصة لفائدة الصحفيين.

وأشار لعقاب إلى أن قطاعه أصبح يتمتع بحيوية ونشاط، مؤكدا أنه تم وضع اليد في اليد مع المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة لخدمة الوطن، كاشفا عن تنظيم يوم 4 جوان المقبل، ورشة تكوينية حول الصحافة الاقتصادية لفائدة 60 صحفيا في الصحافة الاقتصادية وتحليل البيانات.

وأضاف الوزير أنه سيتم إطلاق جائزة أحسن إعلامي سياحي في 25 جوان بمناسبة اليوم العالمي للسياحة إضافة إلى تأسيس منتدى الإعلام الاقتصادي أواخر جوان ومطلع جويلية، كاشفا أن الجزائر بصدد رعاية منتدى حول المواقع الإلكترونية الإفريقية.