كعروف يتمسك بتصريحاته

تمسك مدرب أولمبيك أقبو، مراد كعروف بالتصريحات المثيرة التي أطلقها بعد خسارة فريقه أمس أمام مضيفه هلال شلغوم العيد (3-2) وأكد في تصريحات لـ "الخبر" بأن حياة أعضاء فريقه من لاعبين وطاقم ومسيرين كانت في خطر لو انتهى اللقاء بفوز فريقه.

وأشار كعروف بأن الأمور سارت عادية لغاية تقدم فريقه الذي تشكل بالأساس من لاعبي الفريق الرديف (9 لاعبين) حيث بدأ الرشق بالحجارة نحو مقعد بدلاء أولمبيك أقبو الأمر الذي جعله يطلب من محافظ اللقاء محمد غوتي والحكم صخراوي تغيير المكان والأمور زادت سوء بعد تسجيل أشباله للهدف الثاني أين تم اقتحام الميدان من طرف أنصار الفريق المحلي واختلط الحابل بالنابل وهنا تملك الخوف شبان أقبو وحتى الحكم.

"قلت للحكم إذا انتهت المباراة بفوزنا فلن نخرج أحياء، حياتنا كانت في خطر، نحن لم نتنازل لكن حياة وأرواح هؤلاء الشباب أهم من كل شيء" قال كعروف لـ"الخبر" وأضاف "صار من المستحيل مواجهة فريق ينافس على البقاء في ملعبه والمؤسف أن هاته الفرق تكون خارج الخدمة طيلة أغلب أطوار الموسم وعندما تصبح في خطر تلجأ إلى كل الطرق غير المشروعة في سبيل إنقاذ موسمها"