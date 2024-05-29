751 مليون سنتيم غرامات على أندية ولاعبي المحترف الأول

أصدرت لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة عقوبات بالجملة على أندية ولاعبي المحترف الأول الخاصة بمباريات الجولة 27 ووصل مجموع الغرامات المستحقة بسبب سلوك اللاعبين والجمهور إلى 751 مليون سنتيم.

ومن أبرز العقوبات التي أقرتها لجنة الانضباط إيقاف لاعب شبيبة القبائل علي عمريش بـ 4 مباريات منها واحدة نافذة بسبب شتمه لأحد الرسمين في مباراة فريقه الأخيرة أمام مولودية الجزائر

كما عاقبت لجنة الانضباط زميله سوياد بالإيقاف مباراة واحدة بسبب الاحتجاج على قرارت الحكم وغرامة بـ 10 ملايين سنتيم مع تغريم فريق شبيبة القبائل 30 ألف دينار بسبب استعمال الألعاب النارية.

كما تم إيقاف لاعب مولودية الجزائر زكريا نعيجي مباراة واحدة بعد طرده في ذات المباراة ومباراة ثانية بسبب تراكم البطاقات الصفراء مع تغريم فريقه بـ 30 ألف دينار بسبب استعمال الجمهور الألعاب النارية.

كما تم تغريم لاعب اتحاد العاصمة، نعماني عبد الكريم بـ 100.000 دج بسبب الاحتجاج على قرارات الحكم وبسبب استخدام وإلقاء الألعاب النارية في الملعب دون أضرار مادية في ملعب 20 أوت 55 بمناسبة استقبال جمعية الشلف (المخالفة الرابعة) تقرر تغريم فريق الاتحاد بمليوني دينار 2.000.000 دج.

كما تقرر تغريم لاعب جمعية الشلف عبادة أشرف بـ 100.000 دج ومدرب حراس ذات الفريق، زيدور بلقاسم بذات المبلغ لذات التجاوز مع معاقبة الفريق وتغريمه بـ 40.000 دج بسبب سوء السلوك وغرامة أخرى بقيمة 500 ألف دينار بسبب استعمال وإلقاء الألعاب النارية على أرض الملعب دون حدوث أضرار مادية (المخالفة الثانية):

وعاقبت لجنة الانضباط فريق اتحاد خنشلة مباراة واحدة (01) دون حضور الجمهور بالإضافة إلى غرامة قدرها مليون دينار 1.000.000 دج بعد الوصول إلى المخالفة الرابعة في استعمال الألعاب النارية ورشق الميدان.

وعوقب لاعب وفاق سطيف بوشامة صلاح وزميله عبد المؤمن شيخي ووليد زعموم 100.000 دينار بسبب الاحتجاج على قرارت الحكم مع تغريم الفريق 200.000 دينار بسب استعمال والقاء الألعاب النارية في ارضية الملعب

وبسبب ذات السلوك (الاحتجاج) تم تغريم لاعب شباب بلوزداد حسين سالمي 100.000 دج مع تغريم الفريق بـ 100 مليون سنتيم بسبب استعمال الألعاب النارية.

وعاقبت اللجنة، لاعب اتحاد بسكرة، طارق عدوان بـ 100 ألف دينار بسبب الاحتجاج وفريقه بـ 100 مليون سنتيم بسبب استعمال الأنصار للألعاب النارية دائما

وتم ايقاف لاعب شباب قسنطينة زكريا بن شاعة مباراة واحدة بعد طرده أمام اتحاد بسكرة وتغريم فريقه بـ 30 ألف دينار بسبب استعمال الألعاب النارية في المدرجات

وأخيرا أقرت لجنة الانضباط تغريم فريق مولودية وهران بـ 500 ألف دينار بسبب استعمال وإلقاء الألعاب النارية في ملعب الشهيد أحمد زبانة خلال مباراة نجم بن عكنون مع تغريم لاعبي النجم حشود عبد الرحمن ومصمودي بوعلام بـ 10 ملايين سنتيم بسبب الاحتجاج مع 4 ملايين سنتيم للنجم بسبب سوء السلوك.