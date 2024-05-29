الجزائر حريصة على تنفيذ ما اتفق عليه مع الصين (فيديو)

حرصت الجزائر على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الصين السنة الماضية.

وقال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في تصريح له، خلال المحادثات الثنائية التي جمعته بنظيره الصيني وانغ يي، بالعاصمة بكين، الأربعاء، "إننا نشهد اليوم طاقة ودفعة جديدة في الشراكة الجزائرية-الصينية نتيجة كل القرارات التي اتخذت عقب زيارة رئيس الجمهورية إلى الصين، مضيفا أنه "يعتز بهذه الشراكة التي عرفت في المرحلة الأخيرة نقلة نوعية لافتة.

وأواصر الصداقة قديمة قدم وقوفنا جنبا إلى جنب في تحرير بلداننا وفي استعادة حقوقها الشرعية، والقفزة النوعية في العلاقات ثابتة وتتجلى للعيان، سواء ما تعلق بالتشاور السياسي أو التعاون الاقتصادي، يضيف عطاف.

وجدد أحمد عطاف، تأكيده على التزام الجزائر وحرصها على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين قادة البلدين، مشيرا إلى أنه تم الشروع في ذلك.