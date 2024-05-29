أولى تصريحات مدرب برشلونة هانسي فليك

أعلن نادي برشلونة اليوم، عن تعاقده رسميا مع المدرب الألماني هانسي فليك (59 سنة) بعقد يمتد لموسمين مقابل ثلاثة ملايين يورو سنويا ومليون يورو يتسلمها كمنحة في حال التتويج برابطة أبطال أوربا.

وأدلى المدرب الأسبق لبايرن ميونيخ بتصريحاته الأولى في الحساب الرسمي للنادي قال فيها "أريد أن أشكر الجميع. إنه لفخر كبير، إنه حلم بالنسبة لي أن أوقع عقدي هنا في برشلونة للعمل مع هذا النادي الرائع".

كما تحدث عن فلسفته في العمل واللعب وقال "فلسفة النادي مشابهة لـ فلسفتي، اللعب بالاستحواذ والهجوم فعلاً هي الأشياء التي أحبها ونحن نعمل على ذلك. برشلونة يمتلك واحدة من أفضل الأكاديميات في العالم. ولديهم مزيج جيد بين اللاعبين ذوي الخبرة واللاعبين الشباب الموهوبين، أعتقد أننا يجب أن نثبت لهم أنه يمكنهم التحسن. وهذا هو عملنا، أن نعمل معًا مع ديكو، ومع الرئيس لابورتا"

وعن الأهداف التي يتطلع لتحقيقها مع "الكاتالان" أضاف "بالنسبة لي، العمل الجماعي مهم جدًا. وهذا أيضًا ما يجب أن نعيشه معًا وأيضًا أن نهتم بما نركز عليه.

فزت ببعض الألقاب مع بايرن ميونيخ ولدي شهية كبيرة للألقاب وأود أن أواصل هذا الطريق مع برشلونة وأعتقد أننا يمكننا تحقيق الكثير معًا وهذا أمر مهم"

وعن الرسالة التي يريد توجيهها للأنصار تابع يقول "أنا حقًا متحمس لبدء هذه الرحلة معكم ومن المهم جدًا بالنسبة لي أن تدعمونا. هذا أمر كبير أيضًا بالنسبة للفريق. أعتقد أنه معًا يمكننا تحقيق الكثير مع هذا الفريق الرائع".

وختم تصريحه قائلا " النادي حقا لا يصدق. الساعات التي قضيتها هنا في برشلونة كانت مذهلة لأن الجميع هنا في النادي يحب هذا النادي ويحاول تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق النجاح. وهذه هي الفلسفة التي يتبعونها"