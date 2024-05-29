مستغانم: المئات يشيعون جثمان مناصر الترجي

شُيِّعت بعد صلاة الظهر اليوم جنازة مناصر ترجي مستغانم شارلي علي 25 سنة بمقبرة بن حوى، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة يوم أمس بمصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي بعد سقوطه من مدرجات بملعب بن سعيد، وعرفت جنازة الفقيد جوا مهيبا بحضور السلطات المحلية والعسكرية والمئات من أنصار ترجي مستغانم، وكذا جيرانه علاوة على الحضور المكثف لمسيري النادي المستغانمي، على غرار رئيس ومدرب الفريق وكذا مسيرين ولاعبين سابقين للفريق، إضافة إلى مساعد مدرب الفريق، هذا الأخير الذي عبر عن أسفه لوفاة مناصر النادي، مؤكدا بأنه خسارة لعائلته وللفريق، داعيا أنصار مختلف الفرق إلى التحلي بالروح الرياضية وتجنب العنف، لأنها كما قال مجرد لعبة كرة قدم. أما أقارب وجيران الضحية فكانوا في قمة التأثر للنهاية المأسوية لابنهم.