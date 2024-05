Saisie d’une importante quantité de cocaïne

Le parquet de la République près le tribunal de Sidi M'hamed a rendu public, ce mercredi, un communiqué dans lequel il a révélé une opération de qualité menée par les services de sécurité ayant abouti à l'arrestation de 3 individus faisant partie d'un réseau dangereux de trafic de cocaïne. L'opération a, également, permis la saisie d'une importante quantité de cette drogue dure, estimée à 59 kilogrammes, ainsi que la confiscation d'une arme de type Kalachnikov.

"Conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le parquet de la République près le tribunal de Sidi M'hamed (pôle judiciaire spécialisé) informe l'opinion publique que, dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue et suite à des informations faisant état de l'existence d'un réseau criminel qui importe des drogues et les transporte de la ville de Reggane à Alger, une enquête préliminaire a été ouverte par les services de la police judiciaire de l'armée de la première région militaire", lit-on dans le communiqué.

"Les enquêtes ont permis de démanteler un réseau composé de 9 personnes, dont 6 sont en état de fuite, et de saisir 59 kg de cocaïne ainsi qu'une arme à feu de type Kalachnikov", précise la même source.

Le 29 mai 2024, les suspects ont été présentés devant le parquet et une enquête judiciaire a été ouverte à leur encontre pour les chefs d'accusation d'importation de drogue, de trafic dans le cadre d'une organisation criminelle, de blanchiment d'argent, et de possession d'une arme de guerre de première catégorie.

Après leur interrogatoire par le juge d'instruction, des mandats de dépôt ont été émis à leur encontre, conclut le communiqué.