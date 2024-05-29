فتح تحقيق في حادث ملعب مستغانم

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق في حادث سقوط مناصرين لترجي مستغانم من مدرجات ملعب الرائد فراج، ما تسبب في وفاة مناصر وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة.

وجاء في البيان: "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تُعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم الرأي العام، أنه بتاريخ 2024/05/28 على الساعة 14:40 وخلال عملية حفظ النظام على مستوى ملعب الرائد فراج مستغانم استعدادا لبداية مباراة كرة القدم التي تجمع بين فريقي ترجي مستغانم وفريق جمعية وهران، سجلت مصالح الأمن سقوط أربعة مناصرين من الفريق المحلي خلال محاولتهم لتعليق الرايات الرياضية الخاصة بفريقهم على مستوى مدرجات الجهة العلوية".

ووفق ذات المصدر فقد أسفر الحادث عن وفاة المرحوم "ش ع" وإصابة البقية بجروح متفاوتة وحالتهم الصحية مستقرة، حيث تنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم إلى مكان الحادث لإجراء معاينة ميدانية بمعية الضبطية القضائية وإلى المستشفى لزيارة الجرحى ومعاينة جثة المرحوم وأمر بفتح تحقیق ابتدائي حول ظروف وأسباب الحادث.