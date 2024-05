Remise en marche de la raffinerie de Skikda

Le PDG de Sonatrach Rachid Hachichi a effectué, ce mercredi, une visite des installations de production dans la zone industrielle de la wilaya de Skikda et inspecté en particulier les travaux affectant la raffinerie de Skikda (RA1K), entrée dans une phase d'arrêt général pour subir une opération de maintenance programmée.

Le PDG a débuté sa visite en inspectant ce processus, qui a été mené à bien dans un délai record. Sonatrach, à travers ses activités de raffinage et de pétrochimie, a supervisé avec succès l'exécution de cette opération, mobilisant toutes les équipes de la raffinerie ainsi que les branches de Sonatrach pour assurer le succès de cet arrêt technique et la remise en service de l'installation dans les délais impartis.

Hachichi a inspecté l'ensemble des travaux organisationnels réalisés pendant la période d'arrêt général de la raffinerie RA1K. Selon le calendrier des travaux prévus pour cet arrêt, la priorité a été accordée aux unités communes, aux installations et aux unités de production de gazole dont les travaux ont été définitivement achevés et ont été remis en service. Certaines unités sont encore en cours de maintenance. Cette opération de maintenance a permis la remise en service de l'unité de production d'asphalte, qui était à l'arrêt depuis 2019.

Dans son allocution adressée aux travailleurs et aux cadres de la raffinerie de Skikda, le PDG a salué les efforts considérables déployés pour mener à bien les travaux de maintenance dans les délais impartis. Il a, également, loué le niveau de compétence atteint par les équipes impliquées dans cette opération, soulignant leur grande précision, responsabilité et esprit d'équipe.

À cette occasion, il a félicité toutes les équipes intervenantes, les encourageant à maintenir cet élan dynamique, professionnel et dévoué.

Hachichi a, aussi, souligné les efforts de préparation préalable qui ont grandement contribué à atteindre ces résultats, qui ont été réalisés dans le strict respect des consignes de sécurité et de santé, sans enregistrer quelconques incidents.

Il convient de rappeler que la raffinerie de Skikda est l'une des installations de production stratégiques de Sonatrach, qui contribuent à hauteur de 65 % à la satisfaction des besoins du marché local en produits pétroliers.

Cette raffinerie traite annuellement environ 16,5 millions de tonnes de pétrole brut.