إدارة هلال شلغوم العيد تفند

استغرب رئيس النادي الهاوي لهلال شلغوم العيد، بحري التركي، التصريحات التي أدلى بها مسيرو ومدرب أولمبي آقبو عقب المقابلة التي جمعت الفريقين أمس، معتبرا تلك التصريحات بـ"غير الصحيحة وغير مقبولة".

وكذب رئيس النادي الهاوي لهلال شلغوم العيد كل الاتهامات التي حاول مدرب آقبو إلصاقها بإدارة الهلال والجمهور، وأوضح أن إدارة الهلال وطاقمها الفني والأنصار استقبلوا ضيوفهم أحسن استقبال وأقاموا لهم ممرا شرفيا عند دخولهم أرضية الميدان لتهنئتهم بالصعود.

ووفق ذات المتحدث، جرت المباراة في ظروف جد عادية، إلى أن تلقى الهلال هدفين فمن الطبيعي -حسبه- أن يثور الأنصار ضد فريقهم من دون المساس بلاعبي الفريق الضيف، وعند نهاية الشوط الأول رفض كاروف دخول لاعبيه إلى غرف تبديل الملابس، فأحضروا لهم بعض الفواكه والحلويات والمياه إلى دكة الاحتياط.

وواصل رئيس الهلال حديثه: "خلال الشوط الثاني كان ضغط من الأنصار على الفريق وتعرض للرمي ببعض المقذوفات من قارورات مياه وبعض المأكولات بشكل محدود مع تغطية أمنية كبيرة خلف دكة احتياط الزوار، لكن المدرب كاروف فضل استفزاز الجمهور بالتحول إلى الجهة المقابلة من الملعب وهو تصرف غير قانوني واستفزازي، وقد تدخل اللاعبون والإدارة وطلبوا من الأنصار الهدوء وعادت الأمور إلى مجراها الطبيعي، حيث استأنف اللعب وتمكن الفريق من تسجيل هدف الفوز الذي لا غبار عليه ثم تم توفير الأمن لخروج الحكام وفريق آقبو دون أن يتعرض لهم بسوء".

واعتبر بحري تصريحات كاروف كاذبة ولم يتعرض لهم أي أحد بالسلاح الأبيض.