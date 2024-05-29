دودان مناجيرا عاما لشبيبة القبائل

عين وسط الميدان الهجومي السابق كريم دودان في منصب مناجير عام لشبيبة القبائل خلفا لبراهيم زافور، الذي تم فسخ عقده في شهر مارس الماضي، حسبما أعلن عنه النادي المنتمي للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم الأربعاء في بيان له.

وكان اللاعب السابق للنادي خلال التسعينيات، البالغ من العمر (51 سنة) قد شغل هذا المنصب سنة 2018، حيث تزامنت عودته مع عملية التجديد الكبيرة التي قامت مؤسسة موبيليس، مالكة النادي.

وتتمثل مهمة دودان الأساسية في البحث عن مدرب جديد، كما ستوكل له مهام تحديد قائمة اللاعبين الذين سيتم استقدامهم خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقررة من 1 يوليو إلى 10 سبتمبر 2024.

وقد سبق تعيين دودان، تنصيب عنصر آخر من أبناء النادي، حكيم مدان الذي عين في منصب المدير العام لشبيبة القبائل.

وقد قامت مؤسسة موبيليس بإعادة هيكلة الفريق بتعيين الهادي ولد علي، يوم الثلاثاء 23 أبريل على رأس مجلس إدارة شبيبة القبائل خلفا لعاشور شلول وذلك خلال جمعية عامة طارئة لمساهمي النادي، الذين تخلى أغلبهم عن أسهمهم لصالح الشركة.

وكان ممثل مدينة تيزي وزو قد سجل موسما مخيبا للآمال باكتفائه بضمان البقاء قبل ثلاث جولات عن نهاية الموسم، كما أقصي من منافسة كأس الجزائر في الدور الثاني والثلاثين بميدانه أمام شباب بلوزداد (0-2).

وتحتل الشبيبة حاليا المركز السابع في ترتيب البطولة الوطنية بمجموع 37 نقطة.