جودة الخدمات على رأس أولويات وسيط الجمهورية

أشرف الأربعاء بقاعة المحاضرات لولاية الجزائر وسيط الجمهورية مجيد عمور على مراسيم اللقاء الوطني "المواطن في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية". وحسب بيان نشر في صفحة وسيط الجمهورية، جاء هذا "لإبراز الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية للمواطن وصون كرامته والتكفل بإنشغالاته كإلتزام". وقد أكد وسيط الجمهورية أثناء كلمته في افتتاح اللقاء أن "ما تحقق يحفزنا أكثر من أي وقت مضى بتعزيز العمل المشترك قصد الوصول إلى أكبر قدر من الفعالية في الأداء ومرفق عمومي ذو نوعية، لذا فنحن مدعوون جميعا للعمل سويا من أجل تحسين مؤشرات جودة الخدمات العمومية وملتزمون بالسهر على ضمان خدمة المواطن الذي من أجله تم تأسيس وسيط الجمهورية وكذا إبراز وجه جزائر الحق والقانون، جزائر جديدة بعيدة عن الشعارات و مجسدة بالإنجازات في الميدان."