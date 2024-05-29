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كاريكاتير
كاريكاتور 10863
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قراءة
29 ماي 2024 (
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كاريكاتور 10863
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البرازيل تستدعي سفيرها في الكيان الصهيوني
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