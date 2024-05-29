تيزي وزو: تنصيب كريم دودان كمناجيراعاما لشبيبة القبائل

اعلن فريق شبيبة القبائل اليوم الاربعاء تعيين لاعبه السابق كريم دودان في خطة مناجير عام وذلك قبل أسابيع قليلة على نهاية الموسم الكروي

وقالت ادارة الفريق عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي إن إدارة النادي برئاسة الهادي ولد علي، قامت بتعيين اللاعب السابق في الفريق مناجيرا عاما لفريق

وكان الهادي ولد علي، وضع مخططا جديدا، في مهمته الأولى في رئاسة النادي، من اجل إعادة أبناء الفريق إلى تولي مهام مختلفة فنية وإدارية على غرار نجميه كريم دودان وعبد الحكيم مدان وعدد من اللاعبين السابقين.

وقبل 3 جولات على نهاية البطولة الوطنية يحتل فريق شبيبة القبايل المركز السابع برصيد 37 نقطة كما تلاشت كل حظوظه في خوض إحدى المسابقات القارية خلال موسم 2024 ـ 2025.