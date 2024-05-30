"عهد المشاريع التي تدوم سنوات انتهى"

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، على وضع حيز الخدمة خط السكك الحديدية الجديد الذي يربط خنشلة بعين البيضاء بولاية أم البواقي على مسافة 51 كلم

ويندرج هذا الخط في إطار البرنامج التكميلي لولاية خنشلة الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة هذه الولاية.

وخلال ذلك، تابع رئيس الجمهورية عرضا حول أهم مشاريع السكة الحديدية التي جسدت في الجزائر، حيث أشاد الرئيس بجهود كل من ساهم في تجسيد هذا المشروع الذي دخل حيز الخدمة .

كما أكد رئيس الجمهورية أن عهد المشاريع التي تدوم لسنوات قد انتهى بفضل جهود الإطارات الواعية. وسيشرف رئيس الجمهورية على وضع حيز الاستغلال مشروع ازدواجية الطريق رقم 88 الذي يربط ولاية خنشلة بحدود ولاية باتنة على مسافة 14 كلم.