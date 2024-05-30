جامعة التكوين المتواصل.. تفاصيل تخرج أول دفعة في طور الليسانس

تحصي جامع التكوين المتواصل، ما يزيد عن 4000 طالب وطالبة، ينتظر تخرجهم في أولى دفعات طور الليسانس المقررة خلال دورة جوان 2024.

ومن جهتها، كشفت،اليوم، نائب مدير الجامعة المكلفة بالدراسات والبيداغوجية، سعاد بولحية، في تصريح صحفي، إن " حوالي 4400 طالب ينتظر التخرج هذه السنة، في أول دفعة على مستوى جامعة التكوين المتواصل، في مختلف التخصصات."

ويتعلّق الأمر – حسب توضيحات ذات المسؤولة - بالطلبة المسجلين في كل من تخصصات الحقوق، الإعلام والاتصال، وتخصص "المحاسبة" في شعبة العلوم الاقتصادية، في انتظار تخرج طلبة اللغة الإنجليزىة السنة القادمة.

و بالعودة إلى عدد المتخرجين في التخصصات المذكورة، فصّلت السيدة بولحية، إنه تم " إحصاء 3 آلاف طالب في تخصص الحقوق، و 480 طالب في تخصص الإعلام و الاتصال، و 900 طالب في العلوم الاقتصادية "محاسبة".

ويبقى عدد المتخرجين لهذه السنة، تقول المتحدثة، أوليا إلى غاية ضبط القوائم النهائية، والعدد الكلي والنهائي للطلبة المبرمج تخرجهم.