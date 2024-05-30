بنك الجزائر: 6 فروع جديدة بجنوب الوطن

أعلن بنك الجزائر، اليوم الخميس، دخول 6 بنوك جديدة تابعة له حيز التشغيل بولايات جنوبية.

وجاء في بيان بنك الجزائر: "تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 21-117 المؤرخ في 8 شعبان 1442، الموافق لـ 22 مارس 2021 المتمم للمرسوم رقم 84/79 المؤرخ في 1 رجب 1404 الموافق لـ 13 أبريل 1984، الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، وفي إطار أهداف بنك الجزائر في ضمان توفر السيولة لدى البنوك ومراكز البريد بالإضافة إلى تحسين الخدمات البنكية بالولايات الجديدة، يتشرف بنك الجزائر بالإعلان عن دخول حيز التشغيل 6 فروع جديدة لبنك الجزائر بجنوب الوطن إلى يومنا هذا: إن ڤزام في 31/12/2023، بني عباس في 20/02/2024، تيميمون في 10/03/2024، المنيعة في 23/04/2024، تڤرت في 07/05/2024 وولاد جلال في 29/05/2024".

الجدير بالذكر أنه تم ربط الفروع بنظام الدفع الوطني وتجهيزها بالوسائل المادية وتأطير العنصر البشري لتقديم الخدمات المالية اللازمة.