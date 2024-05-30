مستجدات قضية نصف نهائي "الكاف"

أصدرت إدارة اتحاد الجزائر، اليوم الخميس، بيانا، بخصوص قضية نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وجاء في البيان: "اجتمع مسؤولو اتحاد الجزائر، صبيحة اليوم، مع لجنة استئناف الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم بواسطة تقنية 'الفيزيو'، قصد الاستئناف في قرار اللجنة المنظمة لمسابقات الأندية ونظام إجازات الأندية التي أقرت بخسارة اتحاد الجزائر على البساط بنتيجة 3-0 في لقاء إياب نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان (القاء رقم 130). وأكد دفاع اتحاد الجزائر على أن فريقنا قرر عدم لعب لقاء العودة بمجرد تأكده أن الفريق المنافس كان يرتدي قمصان كان من المفترض أن يتم رفضها من الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية".

وكانت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم قد أقرت كذلك بخسارة اتحاد العاصمة 3-0 في لقاء ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية بالرغم من رفض فريق نهضة بركان اللعب دون قمصانه واتخاذه قرار عدم ارتداء الأطقم الثلاثة التي وضعها اتحاد العاصمة تحت تصرفه، ناهيك على أن الفريق الجزائري كان حاضرا وجاهزا بشهادة محافظ المباراة الذي دوّن أن نهضة بركان هو من رفض اللعب، إلا أن ذلك لم يمنع من اعتبار الاتحاد خاسرا بنتيجة 3-0.

ووفق ذات البيان "تأمل إدارة اتحاد العاصمة أن تسترد الحقوق المهضومة من طرف المحكمة الرياضية الدولية، حيث كان من المفترض (لو تم تطبيق القوانين) تأهل اتحاد العاصمة مباشرة للنهائي دون لعب نصف نهائي الإياب".

الجدير بالذكر أن المحكمة الرياضية الدولية قد حدّدت تاريخ 03 جوان 2024 آخر موعد لإيداع المذكرات بالنسبة للأطراف المتنازعة، على أن يتم فتح الملف ودراسته والبت فيه بعد هذا التاريخ.