أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اللقاء الذي أشرف عليه اليوم الخميس مع أعيان وممثلي المجتمع المدني لولاية خنشلة، عن تخصيص برنامج تكميلي إضافي للتنمية بولاية خنشلة، يضاف إلى البرنامج الأول الذي استفادت منه هذه الولاية.

وقال رئيس الجمهورية مخاطبا أعيان وممثلي المجتمع المدني للولاية خلال رده على انشغالاتهم ومقترحاتهم: "طلباتكم تتقاطع مع رغبة واحدة وكل هذه الطلبات مقبولة وسنخصص برنامجا تكميليا إضافيا للتنمية، يضاف إلى البرنامج الأول الذي استفادت منه خنشلة، وذلك بهدف تدارك التأخر الكبير الذي عرفته التنمية بهذه الولاية".

وأشار رئيس الجمهورية إلى "إمكانية تخصيص برنامج تنموي ثالث لفائدة ولاية خنشلة بداية من سنة 2025".

كما وعد رئيس الجمهورية بفتح ملحقة لكلية الطب بولاية خنشلة بداية من الدخول الجامعي القادم وبإعادة النظر في تسعيرة الكهرباء ببعض مناطق الولاية، على غرار ما هو معمول به في مناطق الجنوب الكبير.

من جانب آخر، أشار رئيس الجمهورية إلى إمكانية "ترقية بعض دوائر الولاية إلى ولايات منتدبة، بدءا بدائرة قايس ثم ششار".

وقرر رئيس الجمهورية إضافة حصة 2000 وحدة سكنية جديدة لبرنامج الولاية لتصبح الحصة الإجمالية 6000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ.

وأكد الرئيس تبون يؤكد فور رجوعه إلى العاصمة سيكلف وزير الصناعة بإعداد دراسة معمقة لإنشاء منطقة صناعية بولاية خنشلة.

استمع رئيس الجمهورية خلال اللقاء باهتمام بالغ إلى انشغالات أعيان وممثلي المجتمع المدني بخنشلة ومقترحاتهم بشأن مرافقة جهود الدولة في دفع حركة التنمية بالولاية في إطار بناء الجزائر الجديدة.

وقد أعرب رئيس الجمهورية في افتتاح هذا اللقاء عن فخره واعتزازه بتواجده بولاية خنشلة التي لم تنل --مثلما قال-- "قسطها من برامج التنمية في وقت سابق".

وبالمناسبة، أعرب رئيس الجمهورية عن مشاعر المحبة والتقدير التي يكنها لولاية خنشلة خاصة ولمنطقة الأوراس بصفة عامة التي تعد مدرسة في البطولة والتضحية.

وأضاف قائلا بهذا الخصوص: "كان من واجبي أن أولي الاهتمام اللازم للتنمية بهذه الولاية، وهذا عرفانا لتضحيات شهدائها ومجاهديها وتكريما لروح الشهيد الرمز عباس لغرور".