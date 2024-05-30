رئيس الجمهورية يخص باستقبال شعبي في خنشلة

خص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم الخميس باستقبال شعبي وترحيب حار من قبل أعيان ومواطني ولاية خنشلة، عرفانا منهم بالاهتمام الذي يوليه للنهوض بالتنمية بولايتهم.

وقد شهدت الشوارع الرئيسية المؤدية إلى مقر الولاية توافدا لجموع كبيرة من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم رافعين الراية الوطنية وحاملين لافتات دونت عليها شعارات ترحب برئيس الجمهورية وتشيد بالأهمية الخاصة التي يوليها للولاية من خلال المشاريع الحيوية التي حظيت بها في إطار البرنامج التكميلي للتنمية، والتي من شأنها تعزيز مكانتها كولاية محورية.

وقد اصطفت جموع المواطنين القادمين من مختلف بلديات الولاية على طول الشوارع الرئيسية لتحية رئيس الجمهورية. وعلى مستوى شارع أحمد حفطاري، قام رئيس الجمهورية بمصافحة عدد من المواطنين وتبادل أطراف الحديث مع البعض منهم والذين عبروا عن اعتزازهم بهذه الزيارة وعن دعمهم التام لمساعيه في بناء الجزائر الجديدة.

كما أشادوا بوفاء رئيس الجمهورية بالتزاماته، لاسيما منها الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وإنجاز مشاريع حيوية في مختلف القطاعات بما يعود بالفائدة على المواطن.

وخلال زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها إلى ولاية خنشلة، أشرف رئيس الجمهورية على تدشين ومعاينة عدد من المشاريع التنموية والحيوية.