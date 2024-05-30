نجم بن عكنون يحيي آماله

أنعش نجم بن عكنون آماله في البقاء ضمن حظيرة النخبة بعد فوزه، اليوم الخميس، على نظيره اتحاد الجزائر (0-2) في داربي عاصمي احتضنه ملعب 20 أوت.

وسجل هدفي المقابلة، التي تدخل في إطار تسوية الرزنامة، كل من حاجي (د 33) وهارون (د 86).

بهذا الفوز الثمين، قلص النجم (29 نقطة) الفارق إلى ثلاث نقاط عن صاحبي المركز الثالث عشر، مولودية البيض ومولودية وهران، قبل ثلاث جولات من نهاية المنافسة.

أما الاتحاد العاصمي (م4 - 42 ن) الفائز السبت الماضي على جمعية الشلف (2-1)، يتجه للتفريط في مشاركة إفريقية الموسم المقبل، حيث سيخوض مباراته المؤجلة الأخيرة يوم الإثنين المقبل بقسنطينة أمام الشباب المحلي الذي يستهدف مركز الوصافة.

الترتيب : نقاط لعب

1. مولودية الجزائر 61 27 بطل موسم 2023-2024

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2. شباب بلوزداد 49 27

3. شباب قسنطينة 48 26

4. اتحاد الجزائر 42 26

--. وفاق سطيف 42 27

6. نادي بارادو 39 27

7. شبيبة القبائل 37 27

8 . شبيبة الساورة 36 27

9 . اتحاد خنشلة 35 27

10.نجم مقرة 34 27

--. جمعية الشلف 34 27

12. اتحاد بسكرة 33 27

13. مولودية البيض 32 27

--. مولودية وهران 32 27

15. نجم بن عكنون 29 27

16 - اتحاد سوف 7 27 .