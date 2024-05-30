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مجتمع

انطلاق فترة الراحة البيولوجية للأسماك

30 ماي 2024 ()
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أعلنت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية عن انطلاق فترة الراحة البيولوجية للأسماك، والتي تمتد من 01 جوان إلى غاية 30 سبتمبر.

ووفق بيان وزارة الصيد البحري، فإنه يمنع خلال هذه الفترة، ليلاً ونهاراً، استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع للصيد في المنطقة التي تقع داخل الأميال البحرية الثلاثة (03)، والتي تحسب انطلاقاً من الخطوط المرجعية.

ودعت الوزارة المهنيين ومجهزي السفن إلى التحلي بالحس والسلوك المواطناتي والمساهمة في المحافظة على الثروة السمكية وضمان استدامتها، بالامتناع عن الصيد والسماح للأسماك بالتكاثر.

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