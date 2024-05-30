اطلاق بنك جزائري في الصين

أكد وزير المالية، لعزيز فايد اليوم الخميس من نيروبي (كينيا) أن مصالحه تعمل على إطلاق بنك جزائري في الصين، مبرزا دور هذه المؤسسات البنكية في تعزيز الصادرات الوطنية.

وصرّح الوزير، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية أنه "بعد إطلاق بنوك جزائرية بكل من موريتانيا والسينغال نعمل حاليا على إطلاق بنك آخر في الصين".

أما بخصوص البنك الجزائري بكوت ديفوار، فقد أكد فايد أنّ الدراسات المتعلّقة بهذا المشروع الواعد تسير بخطى ثابتة.

ومن جهة أخرى، فإن البنك الجزائري بفرنسا والذي تم اعتماده مؤخرا من قبل السلطات النقدية الفرنسية "سيتم تدشينه خلال السنة الجارية، وهذا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من طرف البنك المركزي الأوروبي".

وأضاف الوزير أنّ فرع بنك الجزائر الخارجي سيفتح خمسة وكالات في المدن الفرنسية التي تحتضن عدد كبير من الجالية الجزائرية.

يجدر التذكير أن السيد فايد يشارك بنيروبي بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية لسنة 2024 والتي تجري فعاليتها من 27 إلى 31 ماي.