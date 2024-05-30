حماس تعلن موقفها من استئناف التفاوض

قالت حركة "حماس"، اليوم الخميس، إنها أبلغت الوسطاء باستعدادها للتوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة، إذا أوقف الاحتلال الصهيوني حربه وعدوانه على غزة.

وأضافت الحركة، في بيان، أنها لن تقبل استمرار المفاوضات في ظل ما وصفته "بالعدوان والقتل والحصار والتجويع والإبادة الجماعية" في غزة.

وأشارت إلى أنها أبدت "مرونة وإيجابية مع جهود الوسطاء على مدى جميع جولات التفاوض غير المباشرة السابقة، وصولاً لإعلان الموافقة على مقترح الوسطاء في السادس من مايو الجاري".

واتهمت حماس، الاحتلال، باستخدام المفاوضات "غطاء لاستمرار العدوان والمجازر، والرد على موقفنا الإيجابي باجتياح مدينة رفح ضد الفلسطينيين"، وأنها "قدمت ملاحظات تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء".