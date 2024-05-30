هذا هو آخر أجل تسجيلات التلاميذ الجدد

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي، خصص جدول أعمالها لإسداء التعليمات الواجب التقيد بها في تنفيذ مختلف العمليات المتبقية المرتبطة بنهاية السنة الدراسية.

وفي مستهل الندوة التي حضرها إطارات من الإدارة المركزية، الأمين العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية، تطرق بلعابد إلى عملية تسجيل التلاميذ في السنة الأولى ابتدائي والتي ستنقضي آجالها منتصف الليل من يوم غد الجمعة، حيث شدد على "وجوب المتابعة الدقيقة للمراحل التي تليها"، مثلما أوضحه المصدر ذاته.

وأشار الوزير، في هذا الإطار، إلى أن دراسة مديري المدارس للملفات المرفوعة مع طلبات التسجيل، "ستستمر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل، ليتمكن بعدها أولياء التلاميذ الذين سجلوا أبناءهم من استخراج وصل تأكيد طلب التسجيل، في الفترة الممتدة من 6 إلى 15 يونيو، عبر حساباتهم في الفضاء المخصص لهم في النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية".

أما بخصوص الاختبارات الاستدراكية، ونظرا لـ"الأهمية البالغة التي تكتسيها بالنسبة للتلاميذ المعنيين، كونها تحافظ على مجهوداتهم وتمنحهم فرصة ثانية للنجاح"، فقد أبرز بلعابد "ضرورة التقيد الصارم بالترتيبات المرتبطة بكيفيات وآليات وآجال تنفيذها، مع وجوب إعلام المعنيين بها بكل الوسائل المتاحة بدء بإشهار القوائم ورزنامة إجرائها وفق التواريخ المحددة"، يضيف البيان.

وفي سياق ذي صلة -يتابع نفس المصدر- ذكر وزير التربية الوطنية بـ"ضرورة الحرص على كل الترتيبات الخاصة بامتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة 2024 والتقيد بالتنظيم المعمول به في هذا الشأن"، مشددا على أهمية "توفير الجو الملائم للمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا المتواجدين بالمؤسسات الاستشفائية".

وفي الختام، توقف السيد بلعابد عند "ضرورة متابعة تنفيذ العمليات البيداغوجية والإدارية المتبقية وفق الرزنامة المبرمجة، على غرار الحركة التنقلية للموظفين، التوجيه وإعادة التوجيه وغيرها".