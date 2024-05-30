ترامب..أول رئيس أمريكي يُدان بارتكاب جريمة

وجدت هيئة محلفين في نيويورك أنّ الرئيس السابق دونالد ترامب مذنب في جميع التهم الـ 34 المتعلقة بتزوير وثائق وسجلات الأعمال، مما يجعله أول رئيس أمريكي سابق يُدان بارتكاب جناية.

وتوصل المحلفون إلى حكمهم في وقت متأخر بعد الظهر، بعد أقل من 12 ساعة من المداولات في قضية الأموال السرية الجنائية، وكان الإجماع مطلوبا لصدور أي حكم بالإدانة.

وأصر ترامب (77 عاماً) اليوم الخميس على أنه "رجل بريء للغاية" بعد أن أدانته هيئة محلفين في نيويورك، وتعهد بأنه "سيواصل القتال".

وقال ترامب خارج قاعة المحكمة بعد وقت قصير من قراءة الحكم "لقد كانت هذه محاكمة مزورة ومخزية"، "الحكم الحقيقي سيكون في 5 نوفمبر من قبل الناس، وهم يعرفون ما حدث هنا، والجميع يعرف ما حدث".

ويدفع هذا الحكم الولايات المتحدة إلى وضع غير مسبوق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر، عندما سيسعى الجمهوري ترامب للتغلب على الرئيس الديمقراطي جو بايدن من أجل العودة للبيت الأبيض.

وأقصى عقوبة قد يواجهها ترامب هي السجن لأربع سنوات، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام أقصر للمدانين بمثل هذه الجريمة أو أنهم يواجهون غرامات أو يتم وضعهم تحت المراقبة.