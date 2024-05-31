اتفاقية تعاون لإرساء مشروع للتعليم الإلكتروني في العلوم الطبية

وقعت وزارتا الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الخميس، اتفاقية تعاون لبعث مشروع طموح، يهدف إلى استغلال التكنولوجيات الحديثة للاتصال في تطوير البحث العلمي في العلوم الطبية، لفائدة الطلبة والباحثين.

وحسب ما ورد في بيان لوزارة الصحة، فقد أشرف على مراسم التوقيع التي جرت بكلية الطب – جامعة الجزائر 1 - ، كل من وزيري الصحة، عبد الحق سايحي، والتعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بحضور عمداء كلیتي الطب والصيدلة، بالإضافة إلى أساتذة وباحثين في تخصصات الطب والصيدلة وشبه الطبي والقابلات .

وتسمح هذه الاتفاقية المبرمة بالتعاون مع مؤسسة إلياس زرهوني الخيرية، والهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي، بإرساء مشروع "أحسن" للتعليم الإلكتروني في العلوم الصحية، المتعلق بالشبكة الجزائرية للتعليم الإلكتروني في ذات التخصص.

ومن جهته، نوّه وزير الصحة، عبد الحق سايحي، في كلمة ألقاها بھذه المناسبة، بالمبادرة التي من شأنها فتح المجال أمام طلبة الطب والشبه طبي، للاطلاع على مختلف التطورات التكنولوجية الحاصلة في هذا المجال، وذلك بالاعتماد على تقنيات التحاضر المرئي إلى جانب خلق فضاء من التبادل بین الطلبة والأساتذة.

وفي ھذا الإطار، ذكّر الوزير بأن ھذه الاتفاقية ستسمح بصقل التجربة الجزائرية في مجال التكوين من خلال الاعتماد على التكوين المتواصل كآلية حديثة، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية قامت خلال سنة 2023 بضمان نحو 44 ألف عملية تكوین متواصل، استعملت فیه كل التقنيات الحديثة.

وإذ أكد سايحي أيضا، أن تحديث المعلومة والاستفادة من الابتكارات الحديثة باستخدام التكنولوجيا في التكوين المتواصل وعن بعد أصبح ضرورة ملحة وجب التأقلم معها واستدراك النقائص المسجلة بخصوصها، تطرّق أيضا إلى تقنية التحاضر المرئي، الأخيرة التي أضحت واقعا في عالم الطب، مؤكدا في السياق ذاته، على أهمية الاستفادة من التجربة الأمريكية في هذا المجال، بفضل هذه الاتفاقية، والدعم المقدم ها هنا من قبل المؤسسة الخيرية ورئيسها البروفيسور إلياس زرھوني.