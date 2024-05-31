رئيس مولودية البيض يستنجد برئيس الجمهورية

دعا رئيس مولودية البيض عبد القادر دحماني، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي إلى فتح تحقيق عاجل بخصوص الطريقة التي فاز بها فريق نجم بن عكنون أمس على اتحاد العاصمة مشددا على وجود مؤامرة تستهدف إسقاط فريقه إلى الدرجة الثانية.

وقال دحماني في تصريح على الحساب الرسمي لفريقه " قررنا التقدم بشكوى رسمية لرئيس الجمهورية بخصوص ما يجري من مهازل في بطولة الدرجة الأولى " وأضاف "شعرنا بوجود مؤامرة تحيكها أطراف معروفة تستهدف إسقاط فريقنا، بدأت في المباراة السابقة أمام شبيبة القبائل أين تعرضنا للظلم من الحكم قاموح الذي حرمنا من الفوز ولن نسامحه وعند الله تتلقي الخصوم" وأضاف " أننا أرسلنا فيديو بأخطاء هذا الحكم لرئيس لجنة التحكيم الذي اعترف بحرماننا من ضربة جزاء شرعية، برغم هذا تم تعيين ذات الحكم في الجولة الموالية وكأن شيئا لم يحدث ونحن نؤكد بأن قاموح جاء إلى البيض لهدف محدد وهو انهاء المباراة بالتعادل خدمة لفريق معين"

أكد دحماني، وهويتحدث باسم فريقه، بأن الأمور صارت واضحة بعد فوز نجم بن عكنون أمس، على اتحاد العاصمة بملعب 20 أوت وقال في هذا الخصوص "من غير المعقول أن ينهزم فريق ينافس على المراتب الأولى بتلك الطريقة لهذا أطالب رئيس الاتحاد وليد صادي بفتح تحقيق عاجل وبصفتي عضو الجمعية العامة أطالب المكلف بتسيير الرابطة بفتح تحقيق في ذات المباراة رغم أني أستبعد أن يقوم بذلك، وأذكر بالمناسبة كيف تم إخراج فريقي من تركيزه بعد أن تم اللجوء إلى فتح تحقيق ظالم بخصوص مباراتنا أمام وادي سوف والذي كلفنا تضييع نقاط هامة بسبب الضغط الإعلامي الذي فرضته الرابطة بذلك القرار"

واستدل دحماني على اتهاماته على ما اعتبر موقف 6 آلاف من مناصري الاتحاد الذين حضروا بملعب 20 أوت 55 والذين انتقدوا حسبه تساهل فريقهم داعيا ما وصفها بـ "البلاطوهات الرياضية" لكشف ما يحدث في الجولات الأخيرة "إذا لديكم ضمير مهني، تكلموا، هل لأننا من الجنوب..؟ّ"

وذهب دحماني لأبعد من ذلك عندما طالب الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش باستبعاد الثنائي بن بوط وبلعيد من المنتخب قائلا "بصفتي جزائري أقول لبيتكوفيتش لا تغامر بنا، حارس المرمى والمدافع الأوسط بالمستوى الذي قدموه أمام نجم بن عكنون من الأحسن استبعادهم من المنتخب"