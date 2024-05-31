جيش الصهاينة ينسحب من شمال غزة

انسحبت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الجمعة، من جميع مناطق شمالي قطاع غزة بعد عملية عسكرية استهدفت بالخصوص مخيم جباليا، في حين قتل جنديان صهيونيان وأصيب آخرون في عمليات للمقاومة.

وأفادت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال انسحبت من مخيم جباليا وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا وبيت حانون وجميع مناطق شمال قطاع غزة بعد عملية استمرت 20 يوما.

وبدأت طواقم الدفاع المدني بانتشال جثامين شهداء من عدد من المناطق التي انسحب منها الاحتلال شمال غزة ومنها مخيم جباليا.

يأتي ذلك، بعدما انسحبت قوات الاحتلال الهمجي بشكل جزئي أمس الخميس من مخيم جباليا الذي تعرض خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لقصف مكثف أوقع أعدادا كبيرة من الشهداء ودمارا واسعا.

وخلال توغلها في المخيم، تعرضت قوات الاحتلال الصهيوني لعدة كمائن أسفرت عن مقتل وجرح العديد من جنودها، وأسر آخرين.

في التطورات العسكرية أيضا، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني صباح اليوم مقتل جنديين، أحدهما في شمال القطاع وينتمي للواء "بيسلماح" التابع لمدرسة إعداد الضباط، بينما قتل الجندي الثاني في معارك جنوب القطاع وينتمي للواء غِفعاتي.

كما أعلن جيش الهمج إصابة ضابط بجروح خطرة من لواء غِفعاتي ليرتفع عدد الجرحى من العسكريين إلى 15 خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبذلك يرتفع عدد الجنود القتلى بمعارك القطاع إلى 13 جنديا منذ بدء العملية العسكرية في رفح قبل نحو أسبوعين، كما ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب إلى 644 قتيلا.

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس قتل جنود وتدمير آليات للاحتلال في رفح جنوبي القطاع، وفي وجباليا ومحاور أخرى شمالا.