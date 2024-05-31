أسعار النفط اليوم

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من ركود اقتصادي يهدد الطلب.

وارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو مليوني برميل، خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى مستوى 228.8 مليون برميل، كما صعدت مخزونات المقطرات -التي تشمل الديزل ووقود التدفئة وغيرهما- بمقدار 2.5 مليون برميل ليصل الإجمالي إلى 119.3 مليون برميل.

وبحلول الساعة 06:21 صباحًا بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، لشهر جويلية 2024، بنسبة 0.07 بالمائة، لتصل إلى 81.8 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، لشهر جويلية 2024، بنسبة 0.19 بالمائة، لتصل إلى 77.76 دولارًا للبرميل.

وسجّل الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) خلال الجلسة الماضية خسائر بنسبة 2.1 بالمائة، و1.6 بالمائة على التوالي.