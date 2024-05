Les médias hébreux ont rapporté que malgré les combats intenses en cours dans la bande de Gaza et les dommages importants infligés à l'infrastructure militaire du Hamas, l'armée israélienne fait face à une défaite historique.

Selon le journal Maariv, le cabinet de guerre et l'état-major général continuent de "falsifier les faits et de tromper le public" en émettant des communiqués ambigus et des demi-vérités.

Maariv a souligné que depuis le début de l'opération terrestre le 27 octobre, le gouvernement israélien avait fixé quatre objectifs principaux pour la campagne : détruire la capacité militaire du Hamas, éliminer la menace terroriste contre la sécurité des frontières et des citoyens, et atteindre ces objectifs. Cependant, après huit mois de guerre, aucun de ces objectifs n'a été atteint, selon le président du conseil national, Tzachi Hanegbi, qui a admis cela devant la commission des affaires étrangères et de la sécurité "Nous n'avons atteint aucun des objectifs stratégiques de la guerre".

Malgré les pertes importantes infligées au Hamas, le mouvement reste capable de se reprendre le contrôle sur toutes les zones dont s’est retirée l’armée sioniste, a réorganisé ses troupes et repris le contrôle dans le nord et le sud de Gaza.

L'armée israélienne a reconnu que l'opération à Jabalia n'a pas réussi à affaiblir la capacité militaire de la brigade de Jabalia et du bataillon du nord, affiliés au Hamas, où les forces israéliennes ont été confrontées à un grand nombre de combattants du Hamas qui sont restés dans la région et à l'ampleur de la riposte qu'ils ont réussi à déclencher. Selon le journal le cabinet de guerre et l'état-major général continuent de mettre en œuvre des stratégies défaillantes, où les troupes sont retirées après la prise de contrôle des zones, permettant ainsi au Hamas de réorganiser ses rangs et de renforcer à nouveau ses positions.

Malgré ces échecs, les médias israéliens et les commentateurs militaires continuent de "falsifier les faits et de tromper le public", selon Maariv. Il est clair que la stratégie adoptée n'a pas réalisé de progrès tangibles dans les objectifs de la guerre.

Malgré la mort de milliers de membres du Hamas, le mouvement reste capable de mener des attaques et de lancer des roquettes sur l'armée israélienne, ce qui reflète l'échec de la stratégie militaire actuelle.