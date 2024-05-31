نشر اللاعب الدولي والمحترف في نادي انتراخت فرانكفورت، فارس شايبي صورة له على حسابه الرسمي على "اسنتغرام" استعرض من خلالها احصائياته المميزة هذا الموسم مع فريقه الألماني في مسابقة "المؤتمر الأوربي" وهو ما بدا واضحا أنها رسالة "تذمر" من اللعب على استبعاده من المنتخب خلال التربص القادم.

وتكشف الإحصائيات التي نشرها شايبي تصدر قائمة أفضل الممررين الحاسمين في مسابقة المؤتمر الأوربي بـ 5 تمريرات هو الذي نشر أيضا إحصائيات خاصة بأفضل اللاعبين المميزين في التمريرات المفتاحية في البطولات الأوروبية الخمسة الكبرى أين احتل المركز الخامس بمجموعة 21 مساهمة.

وأثار خلو قائمة بيتكوفيتش من اسم اللاعب السابق لنادي تولوز العديد من التساؤلات بخصوص المعايير التي اعتمدها الناخب الوطني في اختيار اللاعبين، كون شايبي يملك أرقاما مميزة جدا في "البندسليغا" (28 مباراة – هدفان و 6 تمريرات حاسمة) وفي "المؤتمر الأوروبي" (7 مباريات –هدفيان و 5 تمريرات حاسمة) إضافة إلى مباراتين في كأس ألمانيا.