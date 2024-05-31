عطاف يجتمع بمسؤولين صينيين هامين في بكين (فيديو)

اجتمع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم ببكين، مع الأمين العام لمنظمة شانغهاي للتعاون، تشانغ مينغ ونائب وزير المالية الصيني، لي يونز.

في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية الصين الشعبية بتكليف من رئيس الجمهورية، وكان اللقاء فرصة لاستعراض سبل بناء وتطوير علاقات ذات طابع مؤسساتي بين الجزائر ومنظمة شانغهاي، وهي العلاقات متعددة الأطراف التي ينتظر أن تضيف بعداً آخر لتعزيز ما يجمع الجزائر من روابط ثنائية متميزة سياسياً واقتصادياً مع الدول المنتمية لهذه المنظمة الدولية.

كما تبادل الطرفان بهذه المناسبة وجهات النظر حول التطورات المتسارعة على الساحة العالمية وما تفرضه من تحديات وجب على المنظومة الدولية مواكبتها والاستجابة لها على النحو الذي يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

كما تطرق عطاف ونائب وزير المالية الصيني لي يونز، إلى متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الصين منتصف العام الماضي.

وتم التركيز خلال المباحثات بصفة خاصة على علاقات التعاون بين البلدين في شقها المالي، وآفاق الرقي بها إلى مستويات أرحب تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الشراكة الواعدة التي تجمع بين الجزائر والصين.