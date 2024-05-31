الأفافاس" يحدد تاريخ مؤتمره الاستثنائي تحسبا للرئاسيات"

قررت جبهة القوى الاشتراكية، استدعاء المؤتمر الوطني الاستثنائي، ليوم 07 جوان المقبل، تحسبا لاختيار مرشحها في رئاسيات 7 سبتمبر 2024.

وجاء القرار تبعا لإعلان المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المتخذ خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس الوطني.

وتقرر استدعاء المؤتمر الاستثنائي، على مستوى اجتماع للقيادة الوطنية للحزب، أمس، تحت رئاسة الأمين الوطني الأول، يوسف أوشيش و بحضور عضوي الرئاسة المشتركة للجنة تحضير المؤتمر الوطني، أحمد سيلي و عبد النور درقيني. على يكون متبوعا باجتماع مستعجل للجنة تحضير المؤتمر الوطني حتى "يتسنى التحضير الجيد لهذا الموعد وتوجيه الدعوات لجميع أعضاء المؤتمرين للمشاركة الفعالة في هذا الحدث المهم"، بحسب بيان صادر عن الحزب.

وتم التأكيد خلال الاجتماع، على ضرورة توحيد الصفوف والعمل بروح جماعية لضمان نجاح المؤتمر وأيضا تحقيق الأهداف المتعلقة بمشاركة الأفافاس في الانتخابات القادمة.

وتمحور الاجتماع حول مناقشة الوضع السياسي العام والتحضير لعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي لانتخاب مترشح جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) للانتخابات الرئاسية القادمة.

وفي بداية الاجتماع، قدم يوسف أوشيش عرضاً شاملاً حول الوضع السياسي الراهن في البلاد، متناولاً التحديات والفرص التي تواجه الحزب في المرحلة المقبلة على ضوء الاستحقاقات السياسية القادمة، كما شدد على أهمية الاستعداد الجيد للمؤتمر الوطني الاستثنائي وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية خلاله والتأكيد على ضمان حضور أكبر عدد ممكن من المؤتمرين.

وأعقب ذلك مناقشة معمقة بين المشاركين في هذا الاجتماع حول الأولويات المرتبطة بقرار الأفافاس المشاركة في الموعد الانتخابي القادم.