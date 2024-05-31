عمورة ضمن أفضل ثلاثة هدافين عرب بأوروبا

أنهى الدولي الجزائري، ومهاجم نادي سانت غيلواز البلجيكي لكرة القدم، محمد أمين عمورة، الموسم الكروي 2023/2024، ضمن أحسن ثلاثة هدافين عرب ينشطون في البطولات الأوروبية.

ونشر مؤشر "سوفاسكور" أمس الخميس، قائمة أفضل الهدافين العرب مع الأندية في جميع البطولات الأوروبية، والتي حل فيها مهاجم "الخضر" ثالثا.

ونجح عمورة في تسجيل 22 هدفا في 44 المباراة، خلف كل من المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، بـ25 هدفا في 44 لقاء، والمغربي أيوب الكعبي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، بـ34 هدفا في 50 مباراة.

للإشارة فإن الدولي الجزائري، قاد لغيلواز للتتويج بكأس بلجيكا، إلى جانب التأهل إلى رابطة أبطال أوروبا، بعدما أنهى الفريق موسمه في وصافة ترتيب البطولة البلجيكية.

ومعلوم، أن محمد الأمين عمورة يتواجد حاليا في تربص المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، تحسبا لمباراتي غينيا، يوم 6 جوان المقبل (20:00 سا) بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر)، وأوغندا يوم 10 جوان بكامبالا (17:00 سا) لحساب الجولة الثالثة والرابعة على التوالي من تصفيات كأس العالم 2026.