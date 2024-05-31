فرنسا تعلن إحباط مخطط لمهاجمة الأولمبياد

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، اليوم الجمعة، أن السلطات الأمنية أحبطت مخططا لمهاجمة مباراة لكرة القدم خلال أولمبياد باريس.

وقال جيرالد دارمانين في بيان إن شابًا شيشانيًا يبلغ من العمر 18 عامًا اعتقل في 22 ماي للاشتباه في وقوفه وراء خطة لمهاجمة فعاليات كرة القدم التي ستقام في مدينة سانت إتيان جنوب غربي ليون.

ووفقا للتحقيق الأولي فإن الرجل كان يعد لهجوم يستهدف ملعب جوفروي غيشار في مدينة سانت إتيان، الذي سيستضيف عدة مباريات لكرة القدم خلال الألعاب الصيفية.

وقال البيان إن الهجوم المخطط له كان يستهدف المتفرجين وقوات الشرطة.

وستقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 جويلية إلى 11 أوت، وستجرى مباريات كرة القدم في مدن في جميع أنحاء فرنسا قبل المباراة النهائية في ملعب فرنسا بباريس.