قرار فرنسي ضد شركات صهيونية

أعلنت شركة "كوج إيفنتس" المنظمة لمعرض "يوروساتوري" الدولي للدفاع والأمن البريين، الجمعة، أن السلطات الفرنسية قررت إلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الصهيونية في المعرض المقرر افتتاحه في 17 جوان بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، دون إبداء أسباب مباشرة لهذا القرار.

وقالت الشركة المنظمة إنه "بقرار من السلطات الحكومية، لن يكون هناك أي جناح عرض لقطاع الصناعات العسكرية الصهيوني في معرض يوروساتوري 2024"، دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.

ومن بين 2000 شركة للصناعات العسكرية من دول مختلفة حول العالم، كان من المقرر حضور74 شركة صهيونية للمعرض، بما في ذلك شركات الصناعات الدفاعية الرئيسية، حيث كان من المخطط أن تعرض عشر شركات منها أسلحة صهيونية، وفق المنظمين.

ولم تحدد الشركة المنظمة ولا وزارة القوات المسلحة التي ترعى تنظيم المعرض الدولي أسباب هذا القرار على الفور، إلا أنّه يأتي بعد أيام قليلة من قيام قوات الجيش الصهيوني بقصف مخيمات للنازحين في رفح أوقع العشرات من الشهداء، وأثار غضبًا دوليًا وعاصفة من التنديدات والمظاهر الاحتجاجية الجماهيرية في فرنسا ضد العمليات العسكرية الصهيونية في قطاع غزة.