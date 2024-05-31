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عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني

31 ماي 2024 ()
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تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المكلف بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي باقري كني، حسب ما أفاد به بيان للوزارة، اليوم الجمعة.

وقد استعرض الوزيران خلال هذا الاتصال "التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع في قطاع غزة جراء تصعيد الاحتلال الاسرائيلي عدوانه الغاشم على المدنيين الفلسطينيين في مدينة رفح على وجه الخصوص"، يضيف البيان.

كما "تبادلا وجهات النظر حول سبل وآفاق تكثيف الضغوط الدبلوماسية لتعبئة المجموعة الدولية بغية مؤازرة الشعب الفلسطيني وحمل المحتل الإسرائيلي على وقف عدوانه"، حسب ذات المصدر.

وخلال ذات المكالمة، "تطرق الوزيران إلى الاستحقاقات الثنائية المقبلة واتفقا على التحضير الأمثل لها تعزيزا لعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين"، حسب البيان.  

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