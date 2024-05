Les indicateurs du CNES pour l’année 2023

La présidente du Conseil économique, social et environnemental national "CNES", Rabéa Kharfi, a confirmé l'enregistrement de rapports positifs dans les domaines économique, social et environnemental, reflétant les efforts déployés par l'État pour améliorer le niveau de vie des citoyens et promouvoir le développement en vue de créer des opportunités d'emploi et de diversifier l'économie nationale.

Kharfi a expliqué, lors de la sixième session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil, la présentation de plusieurs rapports et documents, notamment le "Rapport sur la conjoncture économique, sociale et environnementale pour l'année 2023" et le "Rapport sur le développement social et humain et les principales réalisations et défis 2019-2023", dans lesquels le Conseil a enregistré des indicateurs positifs dans les domaines économique, social et environnemental, affirmant qu'ils reflètent les efforts déployés par l'État algérien pour améliorer le niveau de vie des citoyens et renforcer le développement afin de créer des opportunités d'emploi et de diversifier l'économie nationale.

La responsable a souligné, dans son discours d'ouverture de la session plénière, en présence de représentants de diverses institutions officielles, organismes et organisations de la société civile, ainsi que des membres du Conseil, les acquis sociaux variés, en particulier dans les domaines de l'éducation, de la santé, du logement et de l'amélioration des conditions de vie, en plus des indicateurs économiques positifs qui ont été détaillés dans les deux rapports.

Parmi les principales données, Kharfi a souligné que l'année 2023 s'est caractérisée par des "indicateurs économiques équilibrés et un progrès notable dans le domaine social, ce qui constitue une base solide pour l'année 2024 et les années suivantes".

Parmi les principaux indicateurs, basés sur les statistiques officielles, le taux de croissance économique encourageant réalisé par l'Algérie, estimé à 4,1 % et le produit intérieur brut d'environ 260 milliards de dollars en 2023, tandis que la balance commerciale a enregistré un excédent d'environ 10 milliards de dollars à la fin de l'année précédente, grâce à des exportations d'une valeur de 54,7 milliards de dollars, en augmentation d'environ 3 % par rapport à 2022, où elles étaient de 44,3 milliards de dollars d'importations.

Elle a, également, indiqué que les réserves de change se sont élevées à 69 milliards de dollars, avec une augmentation de 24 % des recettes budgétaires, une augmentation de 20 % des recettes pétrolières, des recettes ordinaires (+28 %) et fiscales (+17 %), ainsi qu'une augmentation du volume des transactions en ligne de plus de 77 %.

D'autre part, elle a mis en lumière les réalisations de l'Algérie dans le secteur de l'énergie en renforçant sa position sur le marché mondial de l'énergie au cours de la même année, devenant ainsi le deuxième plus grand fournisseur de gaz naturel à l'Union européenne avec une augmentation "significative" de ses exportations de gaz naturel liquéfié, soulignant que le secteur de l'énergie reste un secteur prometteur pour l'Algérie.

En ce qui concerne les indicateurs sociaux, elle a affirmé que l'Algérie a réalisé de nombreux acquis, notamment dans le domaine juridique, en ajoutant de nombreuses législations relatives à la protection des droits des citoyens, ainsi que de nombreux acquis sociaux.

La responsable principale d "CNES" a souligné que parmi les acquis réalisés figurent l'augmentation des pensions de retraite, la création d'une allocation de chômage et la promotion du rôle des femmes et des jeunes dans la société, ainsi que "le progrès important réalisé au niveau de l'indice de développement humain grâce aux efforts déployés par l'État dans les domaines de la santé et de l'éducation", en plus de réaliser des gains importants dans le domaine de la sécurité alimentaire grâce aux réalisations du secteur agricole qui a connu "un bond qualitatif au cours des dernières années".