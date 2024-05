Attaf reçoit un appel téléphonique de son homologue iranien

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères par intérim de la République islamique d'Iran, Ali Bagheri Kani, a indiqué vendredi un communiqué du ministère.

Lors de cet entretien, les deux ministres ont passé en revue "les développements dangereux survenus dans la bande de Gaza, suite à l'escalade de l'agression brutale de l'occupant israélien contre les civils palestiniens, notamment dans la ville de Rafah", précise le communiqué.

"Les deux parties ont échangé leurs vues sur les moyens et les perspectives d'intensifier les pressions diplomatiques afin de mobiliser la communauté internationale pour soutenir le peuple palestinien et amener l'occupant israélien à mettre un terme à son agression", note la même source.

Au cours de cet appel, "les deux ministres ont abordé les prochaines échéances bilatérales et convenu de bien les préparer afin de renforcer les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays et peuples frères", ajoute le communiqué.