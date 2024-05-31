أمريكا على صفيح ساخن

تتجه الأمور للتصعيد أكثر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة شهر نوفمبر القادم، حيث زادت قضية إدانة القضاء للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، أمس، من إشعال فتيل التصريحات النارية بين الرئيسين الحالي والسابق.

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجمعة محاكمته الجنائية في نيويورك بـ"غير منصفة للغاية"، وذلك بعدما انتهت الخميس بإدانته في قضية تزوير سجلات محاسبية، كما شن هجوما حادا على الرئيس الحالي جو بايدن، واصفا إياه بـ "الفاشي".

وبدأ ترامب خطابه في برج ترامب، قائلاً: "ما يجري في أمريكا مخزٍ ومعيب بحق الديمقراطية. لدينا رئيس وإدارة فاشية".

وأضاف ترامب: "إذا كان بإمكانهم فعل ذلك بي، فيمكنهم فعل ذلك بأي شخص. إنهم أناس سيئون، وفي كثير من الحالات، أعتقد أنهم مرضى".

وأضاف: "المحاكمات ضدي تتم بتوجيه من بايدن وفريقه. لدينا قاضٍ مثير للجدل والمحكمة نفسها لم تكن عادلة. لم يتعرض أي مرشح رئاسي لما تعرضت له".

وتابع: "أنا تحت أمر حظر من رجل لا يستطيع تركيب جملتين معًا، بأمر من المحكمة... كل هذا تم بواسطة بايدن وأشخاصه".

"هذا تم بواسطة واشنطن، ولم يشهد أحد شيئًا مثل هذا من قبل. ولا يُسمح لي بالحديث عن ذلك... لكن يُسمح لكم بالحديث عنه، وآمل أن تفعلوا"، في إشارة إلى الإعلام وأنصاره الذين تجمعوا لسماع خطابه.

يأتي ذلك بعد أن أدانته هيئة محلفين في ولاية نيويورك الخميس بجميع التهم الموجهة إليه في قضية التلاعب بسجلاته المالية.

ورد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، على تصريحات ترامب حيث كتب على منصة "اكس" أن الرئيس السابق دونالد ترامب "يهدد ديموقراطيتنا".

وقال بايدن الذي يواجه سلفه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، "لقد شكك أولا في نظامنا الانتخابي، ولاحقا، شكك في نظامنا القضائي. والآن يمكنكم توقيفه".

وهذه هي أول مرة في التاريخ يصدر فيها حكم جنائي على رئيس أمريكي سابق أو خلال فترة حكمه. وجاء هذا الحكم بعد خمسة أسابيع من الشهادات والمرافعات الماراتونية بين الإدعاء وفريق الدفاع عن المرشح الجمهوري الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية.

وتعد هذه هي المحاكمة الأولى لترامب من ضمن أربع محاكمات متفرقة، بينها محاكمة على المستوى الفيدرالي تتعلق بدوره في محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية.

وتحيل هذه التراشقات بين المعسكرين الديمقراطي والجمهوري إلى الأذهان ما حدث خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، ففي 6 جانفي 2021، أثار المئات من أنصار ترامب الفوضى وقاموا بأعمال عنف في الكابيتول، في وقت كان أعضاء الكونغرس يصادقون على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر 2020.

وقبل اقتحام الكونغرس، كرر الرئيس السابق ترامب -الذي لم يعترف بهزيمته في الانتخابات- الاتهامات بتزوير الاقتراع الرئاسي لمصلحة منافسه.