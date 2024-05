Une décision française à l’encontre des sociétés sionistes

La société "COGES Events", organisatrice du salon international de la défense terrestre et de la sécurité "Eurosatory", a annoncé vendredi que les autorités françaises avaient décidé d'annuler la participation des entreprises de l'industrie militaire israélienne au salon prévu pour le 17 juin près de la capitale française, Paris, sans fournir de raisons directes pour cette décision.

"COGES Events" a déclaré que "sur décision des autorités gouvernementales, il n'y aura aucun stand d'exposition pour le secteur de l'industrie militaire israélienne à Eurosatory 2024", sans donner plus de détails.

Parmi les 2000 entreprises de l'industrie de la défense du monde entier qui devaient participer, il était prévu que 74 entreprises israéliennes assistent au salon, y compris des grandes entreprises de défense, avec dix d'entre elles prévoyant d'exposer des armes israéliennes, selon les organisateurs.

La société organisatrice et le ministère des Armées, qui parraine l'organisation du salon international, n'ont pas immédiatement précisé les raisons de cette décision, mais elle intervient quelques jours seulement après que l'armée israélienne a bombardé des camps de déplacés à Rafah, faisant des dizaines de morts, provoquant une indignation internationale et une vague de condamnations et de manifestations en France contre les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza.