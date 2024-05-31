بايدن يعلن مقترحا لوقف الحرب

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الكيان الصهيوني عرض مقترحا شاملا بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع المحتجزين مكونا من ثلاث مراحل.

ووصف بايدن في كلمة له في البيت الأبيض المقترح بمثابة خارطة طريق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، وأنه جرى نقله من قطر إلى حركة حماس.

وحث بايدن في كلمته القيادة الصهيونية بالوقوف وراء مقترح الصفقة الجديدة. وأكد أن هذه الصفقة هي التي ستعيد المحتجزين والسلام.

كما أكد أنه إذا رفضت حماس المقترح الجديد فإن الكيان الصهيوني سيواصل حربه في غزة.

تفاصيل المقترح:

المرحلة الأولى:

ستستمر لمدة ستة أسابيع، وتشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار وانسحاب القوات الصهيونية من المناطق السكنية في غزة.

إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع، فسيستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المحادثات.

سيتفاوض الكيان مع حركة حماس للوصول إلى المرحلة الثانية التي ستشهد نهاية الحرب بشكل دائم.

المرحلة الثانية:

ستشهد إطلاق سراح بقية الرهائن بما في ذلك الجنود واستدامة وقف إطلاق النار.

المرحلة الثالثة:

سيتم تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة، تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع.