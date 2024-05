La situation est tendue aux Etats-Unis

Les tensions s'intensifient à l'approche des élections présidentielles américaines prévues pour novembre.

Suite à la condamnation de l'ancien président américain Donald Trump dans une affaire de falsification de registres comptables, des déclarations virulentes ont éclaté entre lui et le président actuel, Joe Biden.

Trump a qualifié son procès à New York de "très injuste" et a vivement attaqué Biden, le qualifiant de "fasciste".

"S'ils peuvent le faire avec moi, ils peuvent le faire avec n'importe qui. Ce sont des gens méchants, et dans de nombreux cas, je pense qu'ils sont malades", a ajouté Trump.

Il a poursuivi en affirmant : "Les procès contre moi sont orchestrés par Biden et son équipe. Nous avons un juge controversé et le tribunal lui-même n'a pas été juste. Aucun candidat à la présidence n'a été traité comme je l'ai été".

Et il a continué : "Je suis sous l'emprise d'un homme qui ne peut pas assembler deux phrases, sur ordre du tribunal... Tout cela est fait par Biden et ses sbires".

"C'est fait par Washington, et personne n'a jamais rien vu de tel auparavant. Je ne suis pas autorisé à en parler... Mais vous êtes autorisés à en parler, et j'espère que vous le ferez", faisant allusion aux médias et à ses partisans réunis pour écouter son discours.

Cela fait suite à sa condamnation par un jury de l'État de New York jeudi, pour toutes les charges qui lui ont été reprochées dans une affaire de manipulation de ses registres financiers.

Biden a répondu en affirmant la démocratie de notre système et en mettant en garde Trump contre les menaces qui pèsent sur elle.

Ces tensions surviennent dans le contexte de multiples procès auxquels Trump est confronté, dont un au niveau fédéral concernant sa tentative de renverser les résultats des élections présidentielles précédentes.

Ces procès témoignent d'un débat politique croissant aux États-Unis, en particulier après les violences au Capitole qui ont eu lieu à Washington le 6 janvier 2021, coïncidant avec la confirmation de la victoire de Biden aux élections.

Ces escarmouches entre les camps démocrate et républicain rappellent ce qui s'est passé lors des dernières élections présidentielles. Le 6 janvier 2021, où des centaines de partisans de Trump ont provoqué des troubles et ont commis des actes de violence au Capitole, alors que les membres du Congrès certifiaient la victoire du candidat démocrate Joe Biden aux élections présidentielles de novembre 2020.

Avant l'assaut du Capitole, l'ancien président Trump, qui n'avait pas reconnu sa défaite lors des élections, avait répété ses accusations de fraude électorale en faveur de son adversaire.