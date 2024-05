Biden annonce une proposition de cessez-le-feu

Près de huit mois après le début de la guerre dans la bande de Gaza, le président américain a annoncé que l'État hébreu proposait un nouvel accord "global" de cessez-le-feu.

Les déclarations de Joe Biden mettent l'accent sur les efforts déployés pour parvenir à un cessez-le-feu durable à Gaza.

Israël a présenté une proposition globale concernant un cessez-le-feu et la libération de tous les otages, avec un plan en plusieurs étapes.

La proposition israélienne semble être une feuille de route pour un cessez-le-feu et la libération des otages, et a été remise du Qatar au Hamas.

Elle inclut le retour des Palestiniens à Gaza dans leurs maisons, un échange de tous les prisonniers vivants dans la deuxième phase, et la reconstruction de la bande de Gaza dans la troisième phase.

La proposition vise également à garantir que le Hamas ne puisse pas mener d'autres attaques à l'avenir.

Si le Hamas refuse la proposition israélienne, Israël pourrait continuer sa guerre à Gaza.

L'accord ramènerait les otages et la paix aux Israéliens, et permettrait à Israël de s'intégrer dans la région et de parvenir à un accord historique de normalisation avec l'Arabie saoudite.

Enfin, Biden souligne la nécessité de commencer une nouvelle phase où les otages retournent chez eux, où la guerre prend fin et où un nouveau jour commence.