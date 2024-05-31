برنامج خط القطار الجديد بخنشلة

كشفت شركة النقل عبر السكة الحديدية عبر صفحتها الرسمية، اليوم، عن برنامج رحلات القطار الجديد "خنشلة - عين البيضاء - قسنطينة".

وسيدخل هذا الخط حيز الخدمة، غدا السبت، بعد تدشينه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الخميس.

ويربط الخط ولايات خنشلة، أم البواقي وقسنطينة عبر ثلاث عشرة محطة. محطات خنشلة، بغاي، متوسة، بولاية خنشلة. محطات فكيرينة، عين البيضاء، أم البواقي، عين فكرون، عين مليلة بولاية أم البواقي. محطات القرزي، أولاد رحمون، الخروب، سيدي مبروك وقسنطينة بولاية قسنطينة.

وتنطلق رحلة صباحية من محطة خنشلة على الساعة الخامسة صباحا، باتجاه ولاية قسنطينة ليصل القطار إلى محطة أم البواقي على الساعة السادسة وثمانِ دقائق صباحا ومحطة قسنطينة على الساعة الثامنة واثنتي عشرة دقيقة صباحا.

أما الرحلة المسائية فستنطلق من محطة قسنطينة باتجاه محطة خنشلة على الساعة الرابعة مساء ليصل إلى محطة أم البواقي على الساعة السادسة مساء ومحطة خنشلة على الساعة السابعة وثمان دقائق مساءً.