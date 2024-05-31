آخر الأخبار
إشتراك دخول
رياضة

الرابطة تعاقب ترجي مستغانم

31 ماي 2024 ()

38serv

+ -

عاقبت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة فريق ترجي مستغانم, رائد بطولة الرابطة الثانية ''مجموعة وسط-غرب'' والذي حجز تأشيرة الصعود، بمباراة واحدة بدون جمهور، بسبب رمي المقذوفات دون التسبب في أضرار مادية (الخطأ الثالث) من طرف الأنصار، حسبما أوردته الهيئة الكروية اليوم الجمعة على موقعها الرسمي.

وعلاوة على هذه العقوبة، تم تغريم نادي مستغانم بـ60 ألف دينار جزائري.

وكانت تشكيلة المدرب رضا بن دريس، قد رسمت صعودها للرابطة المحترفة الأولى، عقب فوزها الثلاثاء الفارط أمام الضيف، جمعية وهران (4-0)، ضمن فعاليات الجولة الـ29.

وباعتبار أن ''الترجي'' سيحل ضيفا يوم السبت على غالي معسكر، سيستنفذ العقوبة الموسم المقبل.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    شايبي يرد

    8281 قراءة
  • 3

    الفيفا تمهل أهلي جدة

    6997 قراءة
  • 4

    على من يضحك المخزن الموجوع!

    6736 قراءة
  • 5

    "شروط غريبة" تدفع حنون لإلغاء تجمع بتيزي وزو

    3631 قراءة