الرابطة تعاقب ترجي مستغانم

عاقبت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة فريق ترجي مستغانم, رائد بطولة الرابطة الثانية ''مجموعة وسط-غرب'' والذي حجز تأشيرة الصعود، بمباراة واحدة بدون جمهور، بسبب رمي المقذوفات دون التسبب في أضرار مادية (الخطأ الثالث) من طرف الأنصار، حسبما أوردته الهيئة الكروية اليوم الجمعة على موقعها الرسمي.

وعلاوة على هذه العقوبة، تم تغريم نادي مستغانم بـ60 ألف دينار جزائري.

وكانت تشكيلة المدرب رضا بن دريس، قد رسمت صعودها للرابطة المحترفة الأولى، عقب فوزها الثلاثاء الفارط أمام الضيف، جمعية وهران (4-0)، ضمن فعاليات الجولة الـ29.

وباعتبار أن ''الترجي'' سيحل ضيفا يوم السبت على غالي معسكر، سيستنفذ العقوبة الموسم المقبل.