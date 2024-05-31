مستجدات قضية بلايلي

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الجمعة، رفع "الفيفا" لعقوبة الإيقاف عن نجم الفريق، يوسف بلايلي.

وجاء في بيان الإدارة العاصمية: "مثلما أكدته إدارة نادي مولودية الجزائر سابقا، تم رفع عقوبة الإيقاف ضد لاعبنا محمد يوسف بلايلي في قضيته مع نادي الأهلي السعودي في حدود 48 ساعة، وهذا بعد تسوية الغرامة التي قدرت بأقل من 370 أورو، وراسلت الفيفا مساء اليوم لاعبنا بلايلي وكذا الاتحادية الجزائرية لتعلم جميع الأطراف أن العقوبة قد تم رفعها بعد تسوية الغرامة قبل يومين".

وبهذا سيكون بمقدور ابن الباهية خوض بقية المشوار مع مولودية الجزائر هذا الموسم، حيث تبقى 3 مواجهات في البطولة، التي توج بها الفريق قبل جولتين، إضافة إلى نهائي كأس الجزائر المرتقب ضد الجار شباب بلوزداد.